La retribuzione Ingegnere del Software in Italy presso ABB varia da €38.6K per year per Associate Software Engineer a €44.6K per year per Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Italy mediano year ammonta a €38.6K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ABB. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
€38.6K
€33.8K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.6K
€42.6K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione