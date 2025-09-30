La retribuzione Designer di Prodotto in Philadelphia Area presso ABB ammonta a $94K per year per Product Designer. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ABB. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
