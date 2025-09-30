Directory Aziendale
ABB
ABB Analista Finanziario Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Analista Finanziario in Greater Bengaluru mediano presso ABB ammonta a ₹807K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ABB. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹807K
Livello
hidden
Base
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
0-1 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in ABB in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,288,873. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ABB per il ruolo Analista Finanziario in Greater Bengaluru è ₹750,653.

