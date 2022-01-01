Directory Aziendale
ABB
ABB Stipendi

Lo stipendio di ABB varia da $6,349 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $191,040 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ABB. Ultimo aggiornamento: 9/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $82.9K
Ingegnere Hardware
Median $120K
Designer di Prodotto
Median $98K

Data Scientist
Median $39.4K
Analista Finanziario
Median $9.3K
Contabile
$53.2K
Analista di Business
$114K
Ingegnere di Controllo
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Servizio Clienti
$6.3K
Marketing
$17.9K
Ingegnere Meccanico
$63.5K
Manager di Prodotto
$151K
Manager di Progetto
$154K
Vendite
$86.8K
Ingegnere di Vendita
$50.6K
Analista di Cybersecurity
$32.5K
Architetto di Soluzioni
$191K
Manager di Programma Tecnico
$76.1K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ABB è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $191,040. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ABB è $63,528.

Altre Risorse