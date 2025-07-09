Directory delle Aziende
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aakash Educational Services va da $3,074 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $25,305 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aakash Educational Services. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Servizio Clienti
$3.1K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$6K
Vendite
$7.2K

Ingegnere del Software
$25.3K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aakash Educational Services è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $25,305. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aakash Educational Services è di $6,605.

