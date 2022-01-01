Directory delle Aziende
A123 Systems
A123 Systems Stipendi

L'intervallo di stipendi di A123 Systems va da $29,850 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $149,250 per un Data Scientist all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di A123 Systems. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Ingegnere Chimico
Median $125K
Data Scientist
$149K
Ingegnere del Software
$29.9K

Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In A123 Systems, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in A123 Systems è Data Scientist at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $149,250. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in A123 Systems è di $125,000.

