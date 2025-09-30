Directory Aziendale
84.51˚
  • Greater Chicago Area

84.51˚ Ingegnere del Software Stipendi a Greater Chicago Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Chicago Area presso 84.51˚ ammonta a $133K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Chicago Area mediano year ammonta a $125K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 84.51˚. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso 84.51˚?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ricercatore Scientifico

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in 84.51˚ in Greater Chicago Area raggiunge una retribuzione totale annua di $144,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 84.51˚ per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Chicago Area è $93,850.

