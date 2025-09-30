Directory Aziendale
84.51˚
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

  • Greater Chicago Area

84.51˚ Data Scientist Stipendi a Greater Chicago Area

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Greater Chicago Area mediano presso 84.51˚ ammonta a $138K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 84.51˚. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Totale annuo
$138K
Livello
G2
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12.5K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso 84.51˚?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Data Scientist pozícióra a 84.51˚ cégnél in Greater Chicago Area évi $179,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 84.51˚ cégnél a Data Scientist szerepkörre in Greater Chicago Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $136,700.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per 84.51˚

Aziende Correlate

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse