84.51˚ Stipendi

Lo stipendio di 84.51˚ varia da $80,400 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni di Marketing nella fascia bassa fino a $252,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di 84.51˚. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Data Scientist
Median $123K
Ingegnere del Software
Median $140K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ricercatore Scientifico

Vendite
Median $105K

Manager di Prodotto
Median $252K
Operazioni di Marketing
$80.4K
Manager di Ingegneria del Software
$241K
FAQ

Didžiausią atlyginimą 84.51˚ gauna Manager di Prodotto su metine bendra kompensacija $252,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 84.51˚ yra $131,600.

Altre Risorse