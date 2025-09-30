Directory Aziendale
7-Eleven
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Dallas Area

7-Eleven Ingegnere del Software Stipendi a Greater Dallas Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Dallas Area presso 7-Eleven varia da $136K per year per Software Engineer II a $171K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dallas Area mediano year ammonta a $156K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 7-Eleven. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso 7-Eleven?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at 7-Eleven in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $173,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the Ingegnere del Software role in Greater Dallas Area is $157,000.

