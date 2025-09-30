Directory Aziendale
3Pillar Global
3Pillar Global Ingegnere del Software Stipendi a Romania

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Romania mediano presso 3Pillar Global ammonta a RON 173K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 3Pillar Global. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Totale annuo
RON 173K
Livello
Medior QA
Base
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso 3Pillar Global?

RON 714K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di RON 134K+ (a volte RON 1.34M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in 3Pillar Global in Romania raggiunge una retribuzione totale annua di RON 308,051. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 3Pillar Global per il ruolo Ingegnere del Software in Romania è RON 172,578.

