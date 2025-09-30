Directory Aziendale
3Pillar Global
3Pillar Global Ingegnere del Software Stipendi a Canada

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Canada mediano presso 3Pillar Global ammonta a CA$79.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 3Pillar Global. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$79.2K
Livello
L2
Base
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$559
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso 3Pillar Global?

CA$160K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in 3Pillar Global in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$87,877. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 3Pillar Global per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$78,605.

