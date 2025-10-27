Directory Aziendale
3M
3M Manager di Programma Tecnico Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 3M. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Retribuzione Totale Media

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Range Comune
Range Possibile
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

0%

ANNO 1

0%

ANNO 2

100 %

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU + Options

In 3M, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 0% matura nel 1st-ANNO (0.00% annuale)

  • 0% matura nel 2nd-ANNO (0.00% annuale)

  • 100% matura nel 3rd-ANNO (100.00% annuale)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU + Options

In 3M, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in 3M in Costa Rica raggiunge una retribuzione totale annua di CRC 40,031,074. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 3M per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Costa Rica è CRC 28,642,924.

Altre Risorse