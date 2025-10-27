La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in United States presso 3M varia da $140K a $192K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 3M. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025
In 3M, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
0% matura nel 1st-ANNO (0.00% annuale)
0% matura nel 2nd-ANNO (0.00% annuale)
100% matura nel 3rd-ANNO (100.00% annuale)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.