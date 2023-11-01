Directory Aziendale
2degrees
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

2degrees Stipendi

Lo stipendio di 2degrees varia da $42,587 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $100,500 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di 2degrees. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Data Scientist
$42.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$94.3K
Manager di Prodotto
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ingegnere del Software
$80.2K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

2degrees에서 보고된 최고 급여 직무는 Manager di Prodotto at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $100,500입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
2degrees에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $87,256입니다.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per 2degrees

Aziende Correlate

  • Pinterest
  • Lyft
  • Databricks
  • Intuit
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse