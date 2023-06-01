Directory delle Aziende
1X Technologies
1X Technologies Stipendi

L'intervallo di stipendi di 1X Technologies va da $72,525 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $193,184 per un Servizio Clienti all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 1X Technologies. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Servizio Clienti
$193K
Ingegnere Hardware
$127K
Ingegnere Meccanico
$83.4K

Ingegnere del Software
$72.5K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 1X Technologies è Servizio Clienti at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $193,184. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1X Technologies è di $104,998.

