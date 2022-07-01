Directory delle Aziende
1WorldSync
1WorldSync Stipendi

L'intervallo di stipendi di 1WorldSync va da $7,568 in compensazione totale all'anno per un Grafico all'estremità inferiore a $140,700 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 1WorldSync. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Grafico
$7.6K
Designer di Prodotto
$29.6K
Operazioni di Ricavo
$74.5K

Ingegnere del Software
$141K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 1WorldSync è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $140,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1WorldSync è di $52,005.

