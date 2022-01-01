Directory delle Aziende
1Password
1Password Stipendi

L'intervallo di stipendi di 1Password va da $32,474 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $218,900 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 1Password. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Designer di Prodotto
Median $115K
Servizio Clienti
Median $32.5K

Product Manager
Median $118K
Vendite
Median $139K
Analista di Business
$80.2K
Successo del Cliente
$137K
Responsabile Data Science
$161K
Data Scientist
$137K
Marketing
$80.6K
Responsabile Partner
$92.6K
Responsabile Design di Prodotto
$188K
Ingegnere Commerciale
$123K
Responsabile Ingegneria Software
$219K
Redattore Tecnico
$117K
Ricercatore UX
$55K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In 1Password, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

