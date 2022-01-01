Directory Aziendale
15Five
15Five Stipendi

Lo stipendio di 15Five varia da $133,000 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $180,900 per un Manager di Design di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di 15Five. Ultimo aggiornamento: 8/27/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $143K
Manager di Prodotto
Median $133K
Manager di Design di Prodotto
$181K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In 15Five, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in 15Five è Manager di Design di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $180,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 15Five è $143,400.

