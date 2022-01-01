10x Genomics Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di 10x Genomics va da $92,859 in compensazione totale all'anno per un Responsabile Strutture all'estremità inferiore a $477,375 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 10x Genomics. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $332K

Ingegnere Software di Controllo Qualità

Ingegnere Meccanico
Median $230K
Ingegnere Biomedico
$120K

Data Scientist
$347K
Responsabile Strutture
$92.9K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$203K
Legale
$375K
Operazioni di Marketing
$285K
Ingegnere Ottico
$219K
Designer di Prodotto
$159K
Product Manager
$353K
Recruiter
$214K
Responsabile Ingegneria Software
$477K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 10x Genomics è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $477,375. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 10x Genomics è di $230,000.

