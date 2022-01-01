Directory delle Aziende
1010data
1010data Stipendi

L'intervallo di stipendi di 1010data va da $105,023 in compensazione totale all'anno per un Analista di Business all'estremità inferiore a $263,160 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 1010data. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Analista di Business
$105K
Data Scientist
$114K
Ingegnere del Software
Median $125K

Responsabile Ingegneria Software
$263K
Architetto di Soluzioni
$132K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 1010data è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $263,160. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1010data è di $125,000.

Altre risorse