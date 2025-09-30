Directory Aziendale
100ms Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso 100ms ammonta a ₹44.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di 100ms. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹44.3K
Livello
E4
Base
₹36.7K
Stock (/yr)
₹2.4K
Bonus
₹5.2K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso 100ms?

₹160K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in 100ms in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹60,981. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 100ms per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹36,742.

