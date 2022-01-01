Directory delle Aziende
Staples
Staples Stipendi

L'intervallo di stipendi di Staples va da $26,722 in compensazione totale all'anno per un Vendite all'estremità inferiore a $283,575 per un Analista Finanziario all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Staples. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $135K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Median $98.5K
Vendite
Median $26.7K

Product Manager
Median $138K
Designer di Prodotto
Median $66.4K

Designer UX

Analista di Business
$119K
Analista di Dati
$69.7K
Analista Finanziario
$284K
Marketing
$49.8K
Project Manager
$96.5K
Analista di Cybersicurezza
$40.2K
Responsabile Ingegneria Software
$175K
Architetto di Soluzioni
$145K
Responsabile Programmi Tecnici
$101K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Staples è Analista Finanziario at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $283,575. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Staples è di $99,500.

