Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Stipendi

L'intervallo di stipendi di Saks Fifth Avenue va da $72,471 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $280,500 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Saks Fifth Avenue. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $200K
Contabile
$95.5K
Analista di Dati
$79.6K

Data Scientist
$156K
Grafico
$90.5K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$72.5K
Marketing
$114K
Operazioni di Marketing
$151K
Product Manager
$144K
Recruiter
$91.8K
Responsabile Ingegneria Software
$281K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Saks Fifth Avenue è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $280,500. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Saks Fifth Avenue è di $114,425.

