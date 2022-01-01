SAIC Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di SAIC va da $40,768 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati all'estremità inferiore a $651,379 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di SAIC. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Ingegnere del Software
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere di Sistemi

Ingegnere DevOps

Tecnologo dell'Informazione (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Architetto di Soluzioni
Median $220K

Architetto Cloud

Data Scientist
Median $125K
Analista di Cybersicurezza
Median $177K
Assistente Amministrativo
$131K
Ingegnere Aerospaziale
$84.6K
Operazioni Aziendali
$142K
Analista di Business
$75.3K
Analista di Dati
$40.8K
Ingegnere Elettrico
$230K
Ingegnere Hardware
$161K
Risorse Umane
$147K
Consulente di Gestione
$121K
Ingegnere Meccanico
$104K
Designer di Prodotto
$651K
Product Manager
$191K
Responsabile Programmi
$166K
Project Manager
$169K
Vendite
$124K
Ingegnere Commerciale
$136K
Responsabile Programmi Tecnici
$177K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in SAIC è Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $651,379. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in SAIC è di $135,675.

Altre risorse