Directory delle Aziende
Recharge Payments
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Recharge Payments Stipendi

L'intervallo di stipendi di Recharge Payments va da $79,644 in compensazione totale all'anno per un Marketing in Canada all'estremità inferiore a $295,470 per un Responsabile Ingegneria Software in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Recharge Payments. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $195K
Marketing
$79.6K
Designer di Prodotto
$128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Product Manager
$99.5K
Vendite
$223K
Responsabile Ingegneria Software
$295K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Recharge Payments is Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,470. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Recharge Payments is $161,722.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Recharge Payments

Aziende correlate

  • PayPal
  • Google
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse