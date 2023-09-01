Directory delle Aziende
Raisin Stipendi

L'intervallo di stipendi di Raisin va da $60,022 in compensazione totale all'anno per un Analista di Cybersicurezza all'estremità inferiore a $109,209 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Raisin. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $92.3K
Product Manager
Median $77.1K
Analista di Cybersicurezza
$60K

Responsabile Ingegneria Software
$109K
FAQ

The highest paying role reported at Raisin is Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $109,209. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raisin is $84,664.

