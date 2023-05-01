Directory delle Aziende
Mindbox
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Mindbox Stipendi

L'intervallo di stipendi di Mindbox va da $13,162 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $67,781 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Mindbox. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Contabile
$22.6K
Designer di Prodotto
$38.2K
Project Manager
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingegnere del Software
$13.2K
Responsabile Ingegneria Software
$67.8K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Mindbox is Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,781. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mindbox is $38,247.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Mindbox

Aziende correlate

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse