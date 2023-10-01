Metyis Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Metyis va da $34,386 in compensazione totale all'anno per un Analista di Business all'estremità inferiore a $164,063 per un Consulente di Gestione all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Metyis. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Data Scientist
Median $58.2K
Analista di Business
$34.4K
Consulente di Gestione
$164K

Product Manager
$133K
Ingegnere Commerciale
$80.4K
Ingegnere del Software
$63.8K
Architetto di Soluzioni
$73K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Metyis è Consulente di Gestione at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $164,063. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Metyis è di $73,013.

