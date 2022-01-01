Directory delle Aziende
Kroger
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Kroger Stipendi

L'intervallo di stipendi di Kroger va da $33,446 in compensazione totale all'anno per un Analista di Business all'estremità inferiore a $211,050 per un Operazioni di Marketing all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Kroger. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Product Manager
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Designer di Prodotto
Median $135K

Designer UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $99.5K
Data Scientist
Median $118K
Project Manager
Median $170K
Responsabile Ingegneria Software
Median $186K
Contabile
$80.6K

Ragioniere Tecnico

Assistente Amministrativo
$50.7K
Responsabile Operazioni Aziendali
$126K
Analista di Business
$33.4K
Servizio Clienti
$78.6K
Successo del Cliente
$75.4K
Analista di Dati
$60.3K
Analista Finanziario
$95.5K
Consulente di Gestione
$191K
Marketing
$94.3K
Operazioni di Marketing
$211K
Responsabile Programmi
$169K
Recruiter
$74.9K
Vendite
$86.7K
Analista di Cybersicurezza
$69.7K
Ricercatore UX
$191K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Kroger è Operazioni di Marketing at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $211,050. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Kroger è di $112,381.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Kroger

Aziende correlate

  • Albertsons
  • BJ's Wholesale Club
  • General Mills
  • Nordstrom
  • Starbucks
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse