Eightfold
Eightfold Stipendi

L'intervallo di stipendi di Eightfold va da $46,072 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $521,380 per un Risorse Umane all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Eightfold. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Controllo Qualità

Product Manager
Median $51.1K
Risorse Umane
$521K

Designer di Prodotto
$173K
Project Manager
$204K
Recruiter
$81.5K
Vendite
$119K
Ingegnere Commerciale
$173K
Responsabile Ingegneria Software
$390K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
Options

In Eightfold, le Options sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

The highest paying role reported at Eightfold is Risorse Umane at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $521,380. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Eightfold is $146,130.

Altre risorse