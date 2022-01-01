Directory delle Aziende
Credit Karma
Credit Karma Stipendi

L'intervallo di stipendi di Credit Karma va da $99,500 in compensazione totale all'anno per un Operazioni Aziendali all'estremità inferiore a $727,714 per un Product Manager all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Credit Karma. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Product Manager
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Responsabile Ingegneria Software
Median $489K

Marketing
Median $273K
Data Scientist
Median $280K
Designer di Prodotto
Median $447K
Analista di Business
Median $200K
Responsabile Programmi Tecnici
Median $285K
Sviluppo Aziendale
Median $224K
Operazioni Aziendali
$99.5K
Responsabile Data Science
$334K
Responsabile Design di Prodotto
$561K
Responsabile Programmi
$154K
Recruiter
$117K
Vendite
$408K
Analista di Cybersicurezza
$219K
Architetto di Soluzioni
$362K

Architetto di Dati

Cloud Security Architect

Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Credit Karma, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Credit Karma è Product Manager at the Director level con una compensazione totale annuale di $727,714. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Credit Karma è di $321,045.

