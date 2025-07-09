Directory delle Aziende
Colt Technology Services
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Colt Technology Services Stipendi

L'intervallo di stipendi di Colt Technology Services va da $41,423 in compensazione totale all'anno per un Consulente di Gestione in Spain all'estremità inferiore a $134,907 per un Project Manager in United Kingdom all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Colt Technology Services. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Analista di Business
$56.1K
Consulente di Gestione
$41.4K
Project Manager
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Colt Technology Services adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $134,907. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Colt Technology Services adalah $56,068.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Colt Technology Services

Aziende correlate

  • SoFi
  • Snap
  • Google
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse