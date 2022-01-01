Directory delle Aziende
ChargePoint
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

ChargePoint Stipendi

L'intervallo di stipendi di ChargePoint va da $55,088 in compensazione totale all'anno per un Responsabile Data Science all'estremità inferiore a $266,325 per un Responsabile Programmi Tecnici all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di ChargePoint. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $190K
Product Manager
Median $130K
Ingegnere Hardware
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Responsabile Data Science
$55.1K
Data Scientist
$59K
Ingegnere Elettrico
$209K
Analista Finanziario
$224K
Risorse Umane
$113K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$104K
Ingegnere Meccanico
$158K
Responsabile Programmi
$234K
Vendite
$206K
Responsabile Ingegneria Software
$244K
Responsabile Programmi Tecnici
$266K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In ChargePoint, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Hai una domanda? Chiedi alla comunità.

Visita la comunità di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ottenere consigli di carriera e altro.

Visita Ora!

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in ChargePoint è Responsabile Programmi Tecnici at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $266,325. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in ChargePoint è di $175,000.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ChargePoint

Aziende correlate

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse