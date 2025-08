CAIS Stipendi

L'intervallo di stipendi di CAIS va da $112,470 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software in United Kingdom all'estremità inferiore a $195,975 per un Product Manager in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CAIS . Ultimo aggiornamento: 8/3/2025