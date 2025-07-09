22nd Century Technologies Stipendi

L'intervallo di stipendi di 22nd Century Technologies va da $59,700 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $89,550 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 22nd Century Technologies. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025
Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.