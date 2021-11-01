Fyrirtækjaskrá
Zoomcar
Zoomcar Laun

Laun hjá Zoomcar eru á bilinu $15,888 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptasérfræðingur í neðri kantinum til $117,734 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Zoomcar. Síðast uppfært: 9/2/2025

$160K

Vörustjóri
Median $118K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $30.5K
Viðskiptasérfræðingur
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gagnafræðingur
$105K
Grafískur hönnuður
$23.9K
Forritstjóri
$17.1K
Verkefnastjóri
$23.9K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zoomcar er Vörustjóri með árlegar heildarbætur upp á $117,734. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zoomcar er $23,926.

