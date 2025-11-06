Fyrirtækjaskrá
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

  • San Francisco Bay Area

Zoom Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á San Francisco Bay Area

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in San Francisco Bay Area hjá Zoom eru á bilinu $285K á year fyrir ZP1 til $331K á year fyrir ZP4. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $325K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Zoom. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Zoom eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Zoom in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $452,400. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zoom fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in San Francisco Bay Area er $305,000.

