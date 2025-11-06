Zoom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Zoom eru á bilinu ₹3.59M á year fyrir ZP1 til ₹5.8M á year fyrir ZP3. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹5.44M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Zoom. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.34M
₹2.82M
₹1.25M
₹269K
ZP3
₹5.8M
₹3.81M
₹1.7M
₹286K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Zoom eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil