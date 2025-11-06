Fyrirtækjaskrá
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Zoom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á China

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in China hjá Zoom eru á bilinu CN¥367K á year fyrir ZP1 til CN¥634K á year fyrir ZP3. Miðgildi yearlegrar launapakka in China er samtals CN¥527K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Zoom. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
ZP1
(Byrjendaþrep)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Zoom eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Rannsóknavísindamaður

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Zoom in China er árleg heildarlaun upp á CN¥888,598. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zoom fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in China er CN¥509,457.

