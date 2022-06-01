Fyrirtækjaskrá
Zoetis
Zoetis Laun

Laun hjá Zoetis eru á bilinu $92,460 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $223,934 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Zoetis. Síðast uppfært: 11/15/2025

Gagnafræðingur
Median $162K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $141K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$92.5K

Gagnafræðistjóri
$136K
Markaðsrekstur
$198K
Vöruhönnuður
$121K
Vörustjóri
$104K
Verkefnisstjóri
$121K
Sala
$101K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$224K
Tækniforritstjóri
$141K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zoetis er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $223,934. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zoetis er $135,675.

