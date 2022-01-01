Zocdoc Laun

Fyrirtækjaskrá
Laun hjá Zocdoc eru á bilinu $70,350 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptavinaarrangur í neðri kantinum til $225,750 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Zocdoc. Síðast uppfært: 9/13/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Markaðsmál
Median $200K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $226K

Gagnafræðingur
Median $168K
Viðskiptavinaarrangur
$70.4K
Vöruhönnuður
$201K
Vörustjóri
$173K
Verkefnastjóri
$136K
Ráðningaraðili
$142K
Sala
$109K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Zocdoc eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zocdoc er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $225,750. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zocdoc er $168,000.

Önnur úrræði