ZipRecruiter Laun

Laun hjá ZipRecruiter eru á bilinu $79,600 í heildarjöfnum á ári fyrir Mannauður í neðri kantinum til $422,417 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ZipRecruiter. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $170K
Vörustjóri
Median $258K

Vöruhönnuður
Median $142K

Notendaupplifunarhönnuður

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $294K
Endurskoðandi
$91.3K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$266K
Gagnafræðistjóri
$293K
Mannauður
$79.6K
Markaðssetning
$259K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ZipRecruiter eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ZipRecruiter er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Staff Software Engineer level með árlegar heildarbætur upp á $422,417. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ZipRecruiter er $243,072.

