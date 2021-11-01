Fyrirtækjaskrá
Zipcar
Zipcar Laun

Laun hjá Zipcar eru á bilinu $27,975 í heildarjöfnum á ári fyrir Netöryggisfræðingur í neðri kantinum til $253,980 fyrir Starfsmannastjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Zipcar. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $41.9K
Vörustjóri
Median $175K
Viðskiptarekstur
$65.2K

Starfsmannastjóri
$254K
Gagnafræðingur
$143K
Gagnafræðingur
$131K
Vöruhönnuður
$185K
Netöryggisfræðingur
$28K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$235K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zipcar er Starfsmannastjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $253,980. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zipcar er $142,800.

Önnur úrræði