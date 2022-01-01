Fyrirtækjaskrá
Zimmer Biomet Laun

Laun hjá Zimmer Biomet eru á bilinu $50,736 í heildarjöfnum á ári fyrir Tækniforritstjóri í neðri kantinum til $197,985 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Zimmer Biomet. Síðast uppfært: 11/14/2025

Vélaverkfræðingur
Median $100K

Gæðaverkfræðingur

Sala
Median $85K
Lífverkfræðingur
$124K

Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $105K
Gagnafræðingur
$78.4K
Vöruhönnuður
$66.1K
Vöruhönnunarstjóri
$177K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$198K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$102K
Tækniforritstjóri
$50.7K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zimmer Biomet er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $197,985. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zimmer Biomet er $101,000.

