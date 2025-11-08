Fyrirtækjaskrá
Zillow
Hugbúnaðarverkfræðistjóri Stig

Director

Stig hjá Zillow

Bera saman stig
  1. SDMM3
  2. Senior SDMM4
  3. DirectorM5
    4. Sýna 2 Fleiri stig
Meðaltal Árlega Heildarlaun
$434,400
Grunnlaun
$259,400
Hlutabréfaveitingar ()
$175,000
Bónus
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
