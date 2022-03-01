Fyrirtækjaskrá
Z Holdings
Z Holdings Laun

Laun hjá Z Holdings eru á bilinu $43,619 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $74,625 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Z Holdings. Síðast uppfært: 11/27/2025

Vöruhönnuður
$43.6K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$74.6K
Hæstlaunaða hlutverkið hjá Z Holdings er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $74,625. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Z Holdings er $59,122.

