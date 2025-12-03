Yext Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá Yext er samtals $246K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yext. Síðast uppfært: 12/3/2025

Miðgildi launa
company icon
Yext
Software Engineering Manager
New York, NY
Samtals á ári
$246K
Stig
hidden
Grunnlaun
$207K
Stock (/yr)
$38.9K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Yext?
Nýjustu launaupplýsingar
Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Yext eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Yext in United States er árleg heildarlaun upp á $450,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Yext fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $260,000.

Önnur úrræði

