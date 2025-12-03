Fyrirtækjaskrá
Yext
Yext Söluverkfræðingur Laun

Meðaltal Söluverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Yext er á bilinu $131K til $187K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yext. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$150K - $176K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$131K$150K$176K$187K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Yext eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Söluverkfræðingur hjá Yext in United States er árleg heildarlaun upp á $187,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Yext fyrir Söluverkfræðingur hlutverkið in United States er $131,200.

