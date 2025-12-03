Yext Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá Yext eru á bilinu $171K á year fyrir T4 til $303K á year fyrir T5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $171K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yext. Síðast uppfært: 12/3/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yext eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
